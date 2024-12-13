Россиянам рассказали, как выбирать коньки для массового и для фигурного катания

Приобретать коньки для массового, фигурного или трюкового катания не рекомендуется через интернет. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин.

«Заказывать коньки через интернет, особенно для фигурного или трюкового катания, не рекомендуется. Консультанты в спортивных магазинах знают, какие модели лучше всего подходят для разных типов катания. Они также учитывают нюансы вроде усадки и растяжения ботинка.

Для массового катания выбор довольно прост. Нужно прийти в магазин с носком, в котором вы планируете кататься, и примерить коньки. Они должны хорошо сидеть по форме ноги — это основной критерий. Дальше из того, что вам подойдет, выбирайте либо по цвету, либо под костюм — не имеет значения.

Если вы планируете заниматься на любительском уровне или выполнять трюки, логика та же: желательно посетить магазин с тем носком, в котором вы будете кататься. Носок нужен для точного определения размера и для термоформовки (нагрев ботинка, чтобы он плотно облегал ногу и не вызывал дискомфорта). Некоторые модели подразумевают также подгонку лезвия под особенности стопы», — сказал Чадкин.

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