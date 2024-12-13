Чемпион ОИ поддержал выступление россиян в нейтральном статусе

Российским спортсменам, выступающим на международных соревнованиях в нейтральном статусе, необходима поддержка. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

«Я всегда поддерживал спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, потому что сам был спортсменом. Понимаю, что это их хлеб и их жизнь. Они всю жизнь занимаются спортом и очень хотят проявить себя на международном уровне. Понятно, в последние годы политика была немного другая. Две разные повестки: та, которая была после 2014 года, и та, которая есть сейчас, во время СВО. Но спортсмены продолжают тренироваться, и, конечно, им нужен соревновательный опыт, им нужно конкурировать с топовыми соперниками, чтобы они могли развиваться.

Те спортсмены, которые едут на соревнования в нейтральном статусе, любя нашу страну и делая все для ее блага, ничем не отличаются от тех, кто выступает под флагом. Тем более, все и так знают, какую страну атлеты представляют. Наши спортсмены должны выступать под российским флагом. Но в текущей ситуации надо поддерживать атлетов, ведь спортивный век очень короток, они живут эту жизнь в моменте своего максимального результата. Для этого, конечно, нужно проявлять себя», — считает Легков.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российский пловец в нейтральном статусе выиграл серебро на чемпионате мира.