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Назван клуб, в который может уйти лидер обороны «Динамо»

Защитник «Динамо» Даса может перейти в нидерландский «ПСВ»

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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильский защитник московского «Динамо» Эли Даса может продолжить карьеру в нидерландском «ПСВ». Об этом сообщает ODDS.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, «Динамо» и Даса в настоящее время не ведут переговоров о продлении контракта. Предполагается, что «ПСВ» может этим воспользоваться — представители клуба выходили на контакт с Дасой, однако пока что не сделали конкретного предложения.

32-летний Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. Он провел за команду 71 матч, в этих встречах он забил один мяч и сделал пять результативных передач. Его действующее соглашение со столичным клубом рассчитано до июня 2025 года.

По итогам осенней части текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 35 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице. Москвичи на два балла отстают от занимающего третью строчку «Спартака». Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 39-ю очками – столько же баллов у «Зенита», который идет на втором месте из-за поражения «Краснодару» в личной встрече.

Ранее Даса оценил уровень лучшего нападающего команды.

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