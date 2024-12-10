Защитник «Динамо» оценил уровень лучшего нападающего команды

Защитник московского «Динамо» и сборной Израиля по футболу Эли Даса высказался о своем одноклубнике, нападающем Константине Тюкавине, сумевшем в последнем туре перед зимнем перерывом прервать безголевую серию.

«Я не видел никаких расстройств и переживаний у Тюкавина, когда у него была безголевая серия. Он профессионал. Но не забывайте, что Костя еще очень молод. У молодых ребят порой могут быть тяжелые периоды. Но в целом Тюкавин проделывает отличную работу. Даже когда Костя не забивает, он очень много и полезно трудится на благо команды. Без сомнений, Тюкавин все еще один из лучших форвардов лиги», — приводит слова футболиста Legalbet.

Оформив дубль и сделав голевую передачу в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против «Химок» (4:1), Тюкавин прервал серию из пяти матчей без забитых мячей в чемпионате и закончил первую часть сезона с семью голами и двумя голевыми пасами в 17-ти проведенных матчах чемпионата.

«Динамо» занимает четвертое место, набрав 35 очков и на четыре балла отставая от лидирующих «Краснодара» и санкт-петербургского «Зенита», а также на два очка от московского «Спартака».

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