Легенда ММА рассказал, к какому бою было тяжелее всего готовиться

Подготовка к боксерскому поединку с американским и российским боксером Кевином Джонсоном стала самой тяжелой в карьере бойца смешанного стиля Виталия Минакова. Об этом Минаков рассказал в интервью Legalbet.

«Подготовка к бою с Джонсоном была, наверное, самой тяжелой в моей карьере с психологической точки зрения. Потому что бокс все-таки — это не моя дисциплина. В какой-то степени это будет мой дебют в боксе, который не является моей сильной стороной.

Бои смешанного стиля — это совершенно другая история. Там помимо ударной техники рук есть еще и ударная техника ног, борьба, удушающие», — сказал Минаков.

Он сравнил бокс с шахматами — по его мнению, когда в распоряжении спортсмена есть только ударная техника, поединок становится похож на шахматы. И предстоящий бой Минаков считает вызовом для себя. Он подчеркнул, что у него есть большой опыт выступлений на турнирах самого высокого уровня, и он давно научился владеть эмоциями. Поэтому он не переживает о бое заранее и подумает, как вести поединок, за полчаса до его начала.

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Получил гражданство РФ в январе 2024 года.

Виталий Минаков — бывший чемпион промоушена Bellator в тяжелом весе. Последний профессиональный поединок провел в октябре 2021 года, проиграв Саиду Соуме. В марте 2024 года Минаков взял верх над бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Оли Томпсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В рамках этого же турнира состоится бой Минакова с Джонсоном, этот поединок пройдет в пятницу, 13 декабря.

Ранее Джонсон пообещал бить Минакова, пока тот не упадет.