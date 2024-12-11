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ФИФА назвала места проведения ближайших чемпионатов мира

ФИФА объявила страны-хозяйки и места проведения двух чемпионатов мира

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила места проведения чемпионата мира по футболу 2030 года.

Мировое первенство пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Право провести матч-открытие турнира досталось Уругваю, в нем сыграет национальная команда страны. Сборные Аргентины и Парагвая свои первые поединки группового этапа проведут на своих стадионах.

Чемпионат мира — 2034 состоится в Саудовской Аравии. Из-за климатических особенностей мундиаль будет проведен зимой, так же, как и чемпионат мира — 2022, который состоялся в декабре в Катаре.

Действующим победителем чемпионата мира по футболу является сборная Аргентины, которая в финальной встрече мундиаля одолела национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИФА. 28 ноября организация утвердила посев и процедуру предварительной жеребьевки национальных команд, которые сыграют в отборочном турнире чемпионата мира — 2026. Национальная российская сборная не была включена в число участников жеребьевки.

Ранее стало известно, что в «Динамо» ищут замену футболисту, который хочет уйти из-за СВО.

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