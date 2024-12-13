Американский баскетболист хочет получить российское гражданство

Выступающий за московский ЦСКА американский защитник Каспер Уэйр рассказал, что подумывает получить российское гражданство и считает эту идею отличной.

«Иногда я думаю о получении российского гражданства. И я бы был не против его получить. Это крутая идея! Все-таки я уже достаточно давно в России. Но, честно говоря, пока я еще не до конца ощущаю себя русским. Пока я еще слабоват в русском языке. Думаю, когда я начну нормально разговаривать на русском, то буду чувствовать себя более уверенно в этом смысле», — приводит слова Уэйра Legalbet.

Баскетболист отметил, что в русском менталитете ему больше всего импонирует людская доброта, а также прямота, с которой россияне высказываются в рабочих моментах, после чего продолжают жить дальше, оставив сложную ситуацию в прошлом.

Уэйр является игроком ЦСКА с 2022 года, а до того выступал в Единой лиге ВТБ за «Енисей» из Красноярска. 34-летний разыгрывающий набрал 175 очков в 18 проведенных им встречах текущего сезона.

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