«Спартак» объявил о переходе канадского нападающего

Московский «Спартак» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Бренданом Перлини до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

28-летний Перлини выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в течение пяти сезонов. За это время он успел провести 262 матча за «Аризону Койотс», «Чикаго Блэкхоукс», «Детройт Ред Уингз», а также «Эдмонтон Ойлерз» и набрать 81 (50+31) очко. Последние два года хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В турнирной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» занимает второе место в Западной конференции. У коллектива 50 очков после 35 проведенных матчей.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Спартак» потерпел разгромное поражение.