Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нападающий «Спартака» рассказал об обиде на ЦСКА

Хоккеист «Спартака» Филин: осталась обида на ЦСКА

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Егор Филин рассказал о самых принципиальных соперниках его команды в Континентальной хоккейной лиге, выделив два армейских клуба.

«Настрой на СКА всегда особый. Всегда хочется обыграть. Неважно, из НХЛ кто-то приехал. Когда вывеска «Спартак» — СКА, то всегда хочется выиграть. Если выбирать одну команду? Лично у меня на ЦСКА особый настрой. Небольшая обида есть, даже не небольшая. Поэтому хочется выиграть и лично себя показать хорошо», — приводит слова Филина Legalbet.

25-летний Филин перебрался в «Спартак» перед прошлым сезоном из московского ЦСКА, где так и не провел ни одной встречи в Континентальной хоккейной лиге. За «Спартак» форвард сыграл в прошлом сезоне 50 матчей регулярного чемпионата, отметившись в них 22 (9+13) очками.

В текущем регулярном чемпионате на счету Филина 5 (2+3) очков в 24 проведенных встречах. «Спартак» и ЦСКА сыграли уже трижды в нынешнем сезоне, и во всех трех играх сильнее были красно-белые (4:2, 3:2 ОТ, 2:1).

Ранее Белоруссия выиграла в стартовом матче Кубка Первого канала.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами