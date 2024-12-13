Нападающий «Спартака» рассказал об обиде на ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Егор Филин рассказал о самых принципиальных соперниках его команды в Континентальной хоккейной лиге, выделив два армейских клуба.

«Настрой на СКА всегда особый. Всегда хочется обыграть. Неважно, из НХЛ кто-то приехал. Когда вывеска «Спартак» — СКА, то всегда хочется выиграть. Если выбирать одну команду? Лично у меня на ЦСКА особый настрой. Небольшая обида есть, даже не небольшая. Поэтому хочется выиграть и лично себя показать хорошо», — приводит слова Филина Legalbet.

25-летний Филин перебрался в «Спартак» перед прошлым сезоном из московского ЦСКА, где так и не провел ни одной встречи в Континентальной хоккейной лиге. За «Спартак» форвард сыграл в прошлом сезоне 50 матчей регулярного чемпионата, отметившись в них 22 (9+13) очками.

В текущем регулярном чемпионате на счету Филина 5 (2+3) очков в 24 проведенных встречах. «Спартак» и ЦСКА сыграли уже трижды в нынешнем сезоне, и во всех трех играх сильнее были красно-белые (4:2, 3:2 ОТ, 2:1).

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