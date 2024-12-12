Белоруссия выиграла в стартовом матче Кубка Первого канала

Сборная Белоруссии одержала волевую победу над командой Казахстана в стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею.

Встреча, которая состоялась на «СКА Арене» , завершилась со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) в пользу белорусов. Первыми отличились казахи: на 7-й минуте забил Александр Борисевич. В третьем периоде белорус Виталий Пинчук оформил дубль на 45-й и 49-й минутах, а на 54-й минуте окончательный счет установил Виталий Мороз.

Сегодня состоится еще одна встреча — в 18:30 по московскому времени на лед выйдут «Россия 25» и команда легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кубок Первого канала проходит с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие сборные Белоруссии, России, Казахстана, а также команда легионеров КХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее в составе сборной России на Кубок Первого канала произошли изменения.