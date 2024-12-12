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«Челси» анонсировал еврокубковый матч фотографией рынка

«Челси» анонсировал матч Лиги конференций против «Астаны» фотографией рынка

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chelseafc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лондонский «Челси» оригинально анонсировал матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций против казахстанской «Астаны». Соответствующий пост выложен в социальных сетях английского клуба.

Лондонцы хотели показать главные достопримечательности города Алматы. «Челси» выложил фото «Зеленого базара» на улице Жибек Жолы, а также фотографии церквей.

Встреча состоится на стадионе «Алматы Орталык» в Астане 12 декабря и начнется в 18:30 по московскому времени. После четырех туров у «Челси» 12 очков в турнирной таблице Лиги конференций и первая строчка в общей таблице, у «Астаны» — четыре и 23-е место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Челси» разгромил армянский клуб в еврокубковом матче.

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