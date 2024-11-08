«Челси» разгромил армянский клуб в еврокубковом матче

Лондонский «Челси» разгромил армянский «Ноа» в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций.

Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Уже в первой половине лондонцы забили шесть голов. На 12-й минуте отличился защитник Тосин Адарабиойо, на 13-й забил 18-летний нападающий Марк Гиу, а на 18-й — еще один защитник Аксель Дисаси. На 39-й минуте отличился Михаил Мудрик, а еще дубль оформил Жоау Феликс — на 21-й и 41-й минутах. Еще два гола забил хавбек Кристофер Нкунку на 69-й и 76-й минуте (с пенальти).

После трех туров у «Челси» девять очков в турнирной таблице Лиги конференций, у «Ноа» — три. В следующем матче лондонцы сыграют в гостях с немецким «Хайденхаймом», а «Ноа» дома сразится с исландским «Викингурjv». Встречи состоятся 28 ноября.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее донецкий «Шахтер» обыграл «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов.