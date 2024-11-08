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«Челси» разгромил армянский клуб в еврокубковом матче

«Челси» разгромил «Ноа» со счетом 8:0 в матче Лиги конференций

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Matthew Childs/Reuters

Лондонский «Челси» разгромил армянский «Ноа» в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций.

Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Уже в первой половине лондонцы забили шесть голов. На 12-й минуте отличился защитник Тосин Адарабиойо, на 13-й забил 18-летний нападающий Марк Гиу, а на 18-й — еще один защитник Аксель Дисаси. На 39-й минуте отличился Михаил Мудрик, а еще дубль оформил Жоау Феликс — на 21-й и 41-й минутах. Еще два гола забил хавбек Кристофер Нкунку на 69-й и 76-й минуте (с пенальти).

После трех туров у «Челси» девять очков в турнирной таблице Лиги конференций, у «Ноа» — три. В следующем матче лондонцы сыграют в гостях с немецким «Хайденхаймом», а «Ноа» дома сразится с исландским «Викингурjv». Встречи состоятся 28 ноября.

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