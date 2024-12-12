«Только две строчки»: Третьяк раскрыл, о чем написал Овечкину

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что пожелал здоровья российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после его травмы. Его слова приводит ТАСС.

«Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Я ему написал только две строчки: «Дай бог тебе здоровья». Мы все желаем ему удачи, [рекорд] — это историческое событие мирового уровня», — заявил он.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее «Вашингтон» опубликовал видео новой тренировки Овечкина.