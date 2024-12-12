В «Химках» приостановили смену руководства

Процесс смены руководства в подмосковных «Химках» поставлен на паузу из-за задержания инвестора Туфана Садыгова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Зимой в «Химках» должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин. Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом», — заявил источник.

11 декабря Садыгов был отправлен под домашний арест.

На него было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале отметил, что арест Садыгова не связан с финансовыми проблемами футбольного клуба. «Химки» недавно закрыли долги перед игроками по заработной плате по октябрь включительно. Скорее всего, арест вызван коммерческой деятельностью предпринимателя.

Садыгов — отец нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова.

«Химки» выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и после 18-ти туров национального первенства идут в зоне стыковых матчей на 13-й позиции. В активе подмосковной команды 16 очков и всего три победы.

Ранее стало известно, что в «Динамо» ищут замену футболисту, который хочет уйти из-за СВО.