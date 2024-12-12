Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Химках» приостановили смену руководства

В «Химках» приостановили смену руководства из-за задержания Садыгова

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Процесс смены руководства в подмосковных «Химках» поставлен на паузу из-за задержания инвестора Туфана Садыгова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Зимой в «Химках» должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин. Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом», — заявил источник.

11 декабря Садыгов был отправлен под домашний арест.

На него было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале отметил, что арест Садыгова не связан с финансовыми проблемами футбольного клуба. «Химки» недавно закрыли долги перед игроками по заработной плате по октябрь включительно. Скорее всего, арест вызван коммерческой деятельностью предпринимателя.

Садыгов — отец нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова.

«Химки» выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и после 18-ти туров национального первенства идут в зоне стыковых матчей на 13-й позиции. В активе подмосковной команды 16 очков и всего три победы.

Ранее стало известно, что в «Динамо» ищут замену футболисту, который хочет уйти из-за СВО.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами