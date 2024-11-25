Назван лучший российский вратарь НХЛ в текущем сезоне

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о выступлении российских вратарей в первой части сезона Национальной хоккейной лиги, выделив лучших.

«Из вратарей, наверное, вот за эти почти полтора месяца, которые прошли, наверное, я выделю Василевского, потому что по сравнению с прошлым сезоном вот этой осенью он прибавил совершенно точно. Потому что прошлый сезон после операции, после травмы – много критики. Видно было, что он немного не в своей тарелке, что он немного не похож на себя. Сейчас, особенно в последние недели две-три, наверное, это прям вот тот самый «Большой кот», который брал «Конн Смайт» 21-го года. И среди всех наших вратарей, даже несмотря на классные выступления Бобровского, на классное выступление Кочеткова, на Сорокина, на Шестеркина, на неплохого Варламова, среди наших вратарей я назову, наверное, Василевского», — отметил Майков.

Василевский занимает седьмое место в текущем регулярном чемпионате по среднему числу пропущенных шайб за игру (2,27) и делит второе место по играм на «ноль» (2). Только Коннор Хеллибак из «Виннипега» отыграл на «ноль» три встречи.

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