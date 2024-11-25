Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван лучший российский вратарь НХЛ в текущем сезоне

Комментатор Майков: Василевский сильно прибавил после прошлого сезона

close
Kim Klement Neitzel-Imagn Images/REUTERS

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о выступлении российских вратарей в первой части сезона Национальной хоккейной лиги, выделив лучших.

«Из вратарей, наверное, вот за эти почти полтора месяца, которые прошли, наверное, я выделю Василевского, потому что по сравнению с прошлым сезоном вот этой осенью он прибавил совершенно точно. Потому что прошлый сезон после операции, после травмы – много критики. Видно было, что он немного не в своей тарелке, что он немного не похож на себя. Сейчас, особенно в последние недели две-три, наверное, это прям вот тот самый «Большой кот», который брал «Конн Смайт» 21-го года. И среди всех наших вратарей, даже несмотря на классные выступления Бобровского, на классное выступление Кочеткова, на Сорокина, на Шестеркина, на неплохого Варламова, среди наших вратарей я назову, наверное, Василевского», — отметил Майков.

Василевский занимает седьмое место в текущем регулярном чемпионате по среднему числу пропущенных шайб за игру (2,27) и делит второе место по играм на «ноль» (2). Только Коннор Хеллибак из «Виннипега» отыграл на «ноль» три встречи.

Ранее в Госдуме пообещали выдать Александру Овечкину орден.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами