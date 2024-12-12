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«Арсенал» обыграл «Монако» с Головиным в Лиге чемпионов

«Арсенал» со счетом 3:0 обыграл «Монако» с Головиным в Лиге чемпионов

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Toby Melville/REUTERS

Лондонский «Арсенал» победил «Монако» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил Букайо Сака. Он поразил ворота соперников на 34-й минуте после передачи Габриэла Жезуса. На 78-й минуте Сака оформил дубль, его ассистентом выступил Кай Хаверц. За две минуты до конца основного времени Хаверц с передачи Сака забил сам.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе, однако отметиться результативными действиями не сумел.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В общей турнирной таблице после шестого тура Лиги чемпионов лондонский клуб расположился на пятой строчке, набрав 13 баллов. «Монако» идет на 14-й позиции с 10 баллами. Лидером группового этапа является «Ливерпуль», который выиграл шесть матчей из шести и набрал 18 очков.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице.

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