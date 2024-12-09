«Был в ярости»: Мбаппе рассказал о моменте, который сблизил его с Месси

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что финал чемпионата мира-2022 сблизил его с футболистом «Интера Майами» Лионелем Месси. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Canal+.

«После чемпионата мира я был в ярости, но ты всегда уважаешь его, потому что это Месси. Мы оба растопили лед, смеясь. У нас остались воспоминания о финале. Я думаю, что этот матч сблизил нас», — заявил Мбаппе.

Сборная Аргентины играла с Францией в финале чемпионата мира 2022 года. Основное время поединка завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, которые стали трехкратными чемпионами мира. В той встрече Мбаппе забил три мяча, Месси — два.

Ранее футболисты вместе выступали за французский «ПСЖ» — с 2021 по 2023 год. Летом 2023 года Месси перешел «Интер Майами», а летом 2024-го — Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом».

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