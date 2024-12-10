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Соболева назвали инородным телом для «Зенита»

Экс-игрок Ловчев: Соболев — инородное тело пока для «Зенита»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев признался, что не верит в то, что российский нападающий Александр Соболев сумеет раскрыться в петербургском «Зените» и начать приносить результат. Его слова приводит Sport24.

«Соболев — инородное тело пока для «Зенита». И я думаю, не только пока. Соболев играет в совершенно другой футбол. В «Зените» так — все время результат. Не верю, что Соболев заиграет в Питере. Там другой техники футболисты. В «Зените» не будут ждать, когда Саша забьет несколько мячей. Если не верят в человека, он это чувствует», — заявил он.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 11 мачтах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, набрав 39 баллов. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Красноадру» (39) только по дополнительным показателям.

Ранее Соболев объяснил свою любовь к Dota 2.

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