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Российский хоккеист высказался о походе Овечкина на баскетбол с пивом

Нападающий «Куньлуня» Лихачев: Овечкин не изменился за 15 лет

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Нападающий китайского клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» Ярослав Лихачев рассказал о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» из НХЛ Александр Овечкин вообще не поменялся за последние 15 лет своей карьеры.

«Я приятно удивлен, что Овечкин в свои годы здорово и грамотно подходит к сезону. Он показывает сейчас такой же результат, что десять или 15 лет назад. Никак не изменился, выходит на каждый матч с желанием. Это дорого стоит — отдаваться полностью игре в таком возрасте», — цитирует игрока Legalbet.

Лихачев также высказался об истории, когда Овечкина после того, как он выбыл из строя из-за перелома лодыжки, заметили на трибунах на матче Национальной баскетбольной ассоциации с пивом. Игрок «Куньлуня» считает, что в этом нет ничего плохого, а Ови может позволить себе подобное поведение. Случись такое в России, и никто не обратил бы внимания.

Овечкин посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс» (96:108), а когда увидел себя в трансляции на большом экране, стал, улыбаясь, пританцовывать, сорвав овацию трибун.

В 18 проведенных в текущем регулярном чемпионате матчах капитан «Кэпиталз» в 39 лет отметился 25 (15+10) очками. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ, ему остается нанести 26 точных бросков.

Ранее «Спартак» объявил о переходе канадского нападающего.

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