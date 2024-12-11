Игрок «Спартака» рассказал о планах перед дерби с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов намерен отдохнуть и побыть с семьей перед началом подготовки к дерби с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом спортсмен рассказал в интервью Legalbet.

«У нас будет всего один выходной, после него пройдем медосмотр. А потом начнется тренировочный процесс, и будем готовиться к играм. Конечно, игра будет принципиальной. Но сейчас надо просто выдохнуть, побыть с семьей и близкими, как бы это банально ни звучало. Нужна перезагрузка», — сказал Галимов.

В турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» занимает второе место в Западной конференции. У коллектива 50 очков после 35 проведенных матчей. Следующим соперником красно-белых, выигравших три последних матча подряд, станет ЦСКА — армейцы подходят к столичному дерби с серией из пяти выигранных встреч кряду. Эта игра состоится 19 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». Он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее форвард «Спартака» рассказал, как успокаивает новичков команды.