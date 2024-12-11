Форвард «Спартака»: когда приходят новые ребята, успокаиваю молодых

Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов поддерживает молодых игроков команды и успокаивает их. Об этом хоккеист рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Каждый раз, когда приходят новые ребята, я, как опытный игрок, стараюсь успокаивать молодых. Разговариваю с ними перед игрой, говорю, чтобы они кайфовали от матчей и поменьше волновались», — сказал Галимов.

В турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» занимает второе место в Западной конференции. У коллектива 50 очков после 35 проведенных матчей. Следующим соперником красно-белых, выигравших три последних матча подряд, станет ЦСКА — армейцы подходят к столичному дерби с серией из пяти выигранных встреч кряду. Эта игра состоится 19 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финальной серии прошлого сезона они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Спартак» объявил о переходе канадского нападающего.