Легенда ЦСКА: команде нереально будет попасть в первую тройку

Московский ЦСКА не попадет в первую тройку команд по итогам текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку главный тренер красно-синих Марко Николич боится играть в атакующий футбол. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил известный в прошлом игрок армейцев Дмитрий Хомуха.

«Есть вопросы к Николичу. Тот же «Акрон» играет в атаку и обыгрывает «Зенит». Там не боятся играть в два центральных защитника. Получается, Николич боится играть более открыто.

ЦСКА будет сложно попасть в тройку, если ничего кардинально не изменится, особенно касается схемы. У команды защитники забили больше голов, чем нападающие. С такой игрой в тройку будет нереально попасть», — заявил Хомуха.

Он констатировал, что среди всех столичных команд ЦСКА на данный момент набрал меньше всех очков, что ниже ожиданий болельщиков. Он подчеркнул, что команда, которая рассчитывает на призовые места, должна играть в атакующий футбол.

Осеннюю часть чемпионата армейцы завершили на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший, как и «Зенит», 39 баллов, но опережающий петербуржцев благодаря победе в очной встрече. Третьим с 37 очками идет «Спартак», следом расположились «Динамо» и «Локомотив», у обеих команд — по 35 очков.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал безобразием судейство в российском футболе.