Экс-футболист сборной России рассказал, сможет ли «Реал» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что мадридский «Реал» далеко пройдет в Лиге чемпионов.

«Команда движется к своей цели, не стоит забывать про магию «Реала». Думаю, они выйдут в весеннюю часть Лиги чемпионов и зайдут далеко», — сказал Булыкин.

Встреча Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и «Реалом» состоится 10 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени. В турнирной таблице общего этапа «Аталанта» занимает пятое место, набрав 11 очков. «Реал» идет на 24 месте, имея в активе 6 балов. Командам осталось провести по три игры. В весеннюю часть турнира выйдут 24 лучшие команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стало известно мнение футболистов «Реала» о Килиане Мбаппе.