Россиянин Бетербиев раскрыл, верит ли в проведение боя с украинцем Усиком

Российский боксер Артур Бетербиев признался, что не верит в проведение поединка против представителя Украины Александра Усика. Его слова приводит Seconds Out.

«Я думаю, это фэнтези-бой, мне кажется (улыбается). Он не спустится (в весе), я, наверное, туда не поднимусь. Но очень интересно, чисто со спортивной составляющей. Потому что мы боксировали на Олимпиаде, на чемпионате мира по любителям. Было бы интересно и по профессионалам попробовать. Чисто спортивный интерес. Намного больше, чем денежный», — заявил Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

В ночь на 19 мая 2024 года Усик выиграл у британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. 21 декабря Усик проведет матч-реванш против Фьюри, на кону которого будут титулы WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

Ранее Майк Тайсон жестко раскритиковал бой между Биволом и Бетербиевым.