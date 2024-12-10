Игрок «Спартака»: мы смогли бы достойно выступить в Лиге чемпионов

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте заявил, что команда была бы конкурентоспособна в новом формате Лиги чемпионов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Всем нам хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится и мы сможем там играть. Лига чемпионов – мечта каждого футболиста. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить», — заявил он.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее Матвей Сафонов проиграл суд за алименты бывшей жене.