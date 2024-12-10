«Сложно назвать фаворита»: экс-футболист о матче «Аталанта» — «Реал»

Бывший футболист итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в матче Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и мадридский «Реалом» сложно назвать фаворита.

«Аталанта» сейчас находится на высочайшем уровне, идет на первом месте в чемпионате Италии, «Реал» невзрачно играет в Лиге чемпионов. Будет битва, «Реалу» надо побеждать, чтобы оставались шансы на выход в следующий раунд. У кого больше шансов в этой игре? Сложно сказать. «Реал» остается «Реалом», но «Аталанта» очень сильно прибавила». Очень непросто будет «Реалу», — сказал Колыванов.

Встреча между«Аталантой» и «Реалом» состоится 10 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени. В турнирной таблице общего этапа «Аталанта» занимает пятое место, набрав 11 очков. «Реал» идет на 24 месте, имея в активе 6 балов. Командам осталось провести по три игры. В весеннюю часть турнира выйдут 24 лучшие команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии.