Стало известно мнение футболистов «Реала» о Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пообщался с некоторыми футболистами команды после поражения в матче чемпионата Испании от «Атлетика» из Бильбао, передает AS.

Мбаппе признал свою вину в поражении команды. В раздевалке сливочные положительно оценили поведение игрока. Партнеры Мбаппе по команде увидели у него лидерские качества.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на втором месте, отставая от каталонской «Барселоны» на четыре очка.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

Ранее стала известна причина неудач Мбаппе в «Реале».