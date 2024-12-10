Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф возглавила рейтинг запросов в Google

Алжирская боксерша Иман Хелиф возглавила рейтинг запросов Google среди спортсменов в 2024 году.

Спортсменка опередила в списке легендарного американского боксера Майка Тайсона, футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля, американскую гимнастку Симону Байлз и блогера-боксера из США Джейка Пола.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее стало известно, что Хелиф не видела документы о наличии у нее мужской хромосомы.