Боксерша, провалившая гендерный тест, не видела документы о наличии у нее мужской хромосомы

Алжирская боксерша Иман Хелиф заявила, что не видела документы, свидетельствующие о наличии у нее мужской хромосомы, передает Rai.

Хелиф отметила, что не видела документов после своего исключения Международной ассоциацией бокса (IBA), также она заявила, что подписала бумаги о том, что не будет участвовать в соревнованиях.

«Мы с Федерацией бокса Алжира выступили против и подали апелляцию. А после апелляции мы увидели, что доверия к IBA больше нет», — добавила она.

4 ноября журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

Ранее Хелиф пригласили на чемпионат России по женскому боксу после разоблачительного отчета.