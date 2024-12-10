Александр Емельяненко впервые устроился на работу

Популярный российский боец ММА Александр Емельяненко на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что впервые в жизни официально устроился на работу.

Он будет занимать должность советника по связям с общественностью и общественными организациями в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии, где ранее спортсмен проходил лечение от алкогольной зависимости.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

21 декабря Емельяненко должен провести бой в лиге NFL в Ингушетии — его соперник будет объявлен в ближайшее время. В декабре Емельяненко также выразил готовность провести поединок против олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Ранее Емельяненко пожаловался на женщин.