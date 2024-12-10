Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Емельяненко впервые устроился на работу

Боец Александр Емельяненко сообщил, что впервые устроился на работу

Популярный российский боец ММА Александр Емельяненко на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что впервые в жизни официально устроился на работу.

Он будет занимать должность советника по связям с общественностью и общественными организациями в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии, где ранее спортсмен проходил лечение от алкогольной зависимости.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

21 декабря Емельяненко должен провести бой в лиге NFL в Ингушетии — его соперник будет объявлен в ближайшее время. В декабре Емельяненко также выразил готовность провести поединок против олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Ранее Емельяненко пожаловался на женщин.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами