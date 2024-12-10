Украинский футболист забыл, что ему нельзя говорить по-русски

Нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов после матча 16-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) с «Кривбассом» в разговоре с журналистами начал отвечать на вопросы на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

Форварду быстро подсказали, что нужно сменить язык, и нападающий продолжил отвечать на вопросы уже на украинском.

Попову 21 год. В 2016 году он начал выступать за молодежную команду киевского «Динамо», за «основу» дебютировал в 2020 году. В 2023 году перешел в клуб «Колос», за время игры в этой команде был отправлен в аренду и выступал за «Минай». В «Черноморец» Попов перешел в 2024 году.

Всего во взрослой карьере Попов провел 49 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

В поединке 16-го тура украинского первенства «Черноморец» обыграл «Кривбасс» со счетом 3:1. Одесская команда — один из аутсайдеров украинского чемпионата. Клуб идет на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Кривбасс» расположился на четвертой позиции, в активе команды 28 очков.

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