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Ветеран «Зенита»: у Вендела и Клаудиньо в последних матчах чемоданы были в самолете

Экс-игрок Стрепетов объяснил провалы «Зенита» отсутствием мотивации

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Михаил Киреев/РИА Новости

Неудачи петербургского «Зенита» в последних турах Российской премьер-лиги (РПЛ) связаны с отсутствием мотивации у лидеров команды. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший футболист сине-бело-голубых Алексей Стрепетов.

«Что происходит с Венделом и Клаудиньо? Семак расшифровал это так: пропала мотивация. Если у них пропала мотивация, то возникает вопрос, почему они выходят в стартовом составе? Надеются, что они проснутся и заиграют? У них чемоданы уже были в самолете, осталось помыться, и уже дома. Это отчетливо видно. Вендел — это тень себя. Клаудиньо — это не его сезон. Кудесник проводит чемпионат не на своем уровне. Возможно, он думает о Европе или возвращении на родину», — заявил Стрепетов.

Эксперт напомнил, что «Зенит» ярко начал сезон, а в составе команды проявлял себя новичок Максим Глушенков в связке с Венделом. Однако после травмы Глушенкова главный тренер петербуржцев Сергей Семак начал экспериментировать с составом, что сказалось на структуре игры, и ряд побед «Зенит» одержал лишь благодаря везению.

Стрепетов также упомянул два подряд поражения команды перед зимней паузой. Он констатировал, что лидеры в этих играх себя никак не проявили.

«Думали уже праздновать 100-летие клуба. Но потом случились матчи с «Крыльями Советов» и «Акроном». Никто не ожидал такой игры от «Зенита». Мы не видим лидеров. Это касается Вендела, Клаудиньо, Барриоса и Нино. <…> Как Дзюба разобрался с Родригао — это вообще для учебников», — заключил Стрепетов.

По итогам осенней части «Зенит» набрал 39 очков в РПЛ и идет на втором месте в турнирной таблице. Петербуржцы уступают «Краснодар», набравшему столько же баллов, но имеющему преимущество за счет личной встречи.

Ранее было названо инородное тело в составе «Зенита».

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