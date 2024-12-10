Назван самый пострадавший от судей клуб РПЛ

Московское «Динамо» стало одним из самых пострадавших от ошибок судей клубов в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Против москвичей судьи ошибались на два раза больше, чем в их пользу. Также разницу »-2» в этой таблице имеют «Крылья Советов», «Акрон» и «Оренбург».

Единоличным лидером по ошибкам в пользу команды является «Пари НН» — решения принимались в пользу нижегородцев три раза.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК из-за скандального судейства в матче с «Акроном».