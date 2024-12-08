Избивший россиянина хоккеист хочет вернуться в НХЛ

Американский защитник СКА Тони Деанджело заявил, что хочет вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на New York Post.

«Очень хотел бы вернуться в НХЛ, и это моя цель, но я не собираюсь позволять этому влиять на мою жизнь. Сейчас я выступаю в России, здесь хорошо заботятся обо мне. Они хотели, что я играл за них, поэтому хочу сосредоточиться на выступлении здесь», — заявил американец.

В своей карьере 28-летний Деанджело выступал за «Аризону», «Нью‑Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию». В 371 матче, проведенном в НХЛ, хоккеист набрал 210 (48+162) очков.

В феврале 2021 года Деанджело, выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», был выставлен на драфт отказов после драки с россиянином Александром Георгиевым. Американец ударил голкипера своей команды, потому что посчитал его виноватым в пропущенной в овертайме шайбе от «Питтсбурга».

23 сентября СКА подписал с американцем сроком на один год.

Ранее «Вашингтон» без Александра Овечкина победил в НХЛ.