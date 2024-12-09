Легендарный российский боксер будет болеть за украинца Усика в бою с Фьюри

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что будет болеть за украинца Александра Усика в поединке против британца Тайсона Фьюри, передает РИА Новости.

Поветкин отметил, что будет болеть за Усика, какими бы ни были отношения России с Украиной, а также заявил, что Усик должен вновь одолеть Фьюри.

В ночь на 19 мая 2024 года Усик выиграл у британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Усик после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Реванш между этими спортсменами состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Ранее известный промоутер заявил, что Фьюри должен разгромить Усика.