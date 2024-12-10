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Норвежский биатлонист помочился перед кабиной с фото другой спортсменки

Норвежский биатлонист Кристиансен помочился перед кабиной с фото чешки Давидовой

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vetlesc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен помочился перед грузовиком сборной Чехии, на котором изображена биатлонистка Маркета Давидова. Это видео спортсмен опубликовал в своих социальных сетях.

«Единственное место, которое я смог найти, оказалось прямо перед лицом Маркеты Давидовой. Я по традиции пописал перед стартом, стараемся поддерживать водный баланс организма. Она ничего не сказала, но мне придется лично извиниться, когда увижу ее в следующий раз», — заявил Кристиансен.

Чешская спортсменка уже отреагировала на это видео. Давидова оставила комментарий со словами «Оставь мою голову в покое».

«Я посмотрела видео. Надеюсь, это не было личным», — смеясь, сказала спортсменка.

Трехкратному чемпиону мира и победителю ОИ Кристиансену 32 года, чемпионке мира 2021 года Давидовой — 27.

Ранее российская лыжница Вероника Степанова обратилась к Кристиансену, который назвал ее выступление шокирующим.

Ранее была раскрыта причина провала Александра Большунова в последних гонках.

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