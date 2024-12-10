Олимпийский чемпион оценил драку 19-летнего россиянина в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал драку с участием 19-летнего россиянина Матвея Мичкова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Сам эпизод не видел, не могу сказать, правильно ли повел себя Матвей. Но это в любом случае часть игры. Матвей открывает для себя новый мир, где на каждом игровом отрезке нужно показывать максимум. Хочется верить, что эти события ему помогут», — заявил Фетисов.

9 декабря Мичков, выступающий за клуб «Филадельфия Флайерз», подрался с канадским оппонентом из «Юты» в матче регулярного чемпионата.

В конце третьего периода Барретт Хэйтон вытолкнул Мичкова с пятачка на борт. В ответ россиянин кинулся в драку с канадским хоккеистом, нанеся тому несколько ударов по лицу. В итоге Мичков получил 2+10 минут штрафа, а «Филадельфия» уступила со счетом 2:4.

19-летний россиянин Матвей Мичков отдал три результативные передачи во втором периоде. После этих баллов в его активе их стало 22. За 24 проведенные игры он забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает десятую строчку. У коллектива 28 очков после 28 встреч. «Юта» идет 11-й на Западе, у них также 28 баллов, но сыграно на одну игру меньше — 27.

В текущем сезоне Мичков набрал 25 очков (11+14) за 26 встреч.

На драфте НХЛ 2023 года россиянин был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером.

Ранее 19-летний россиянин установил уникальное достижение в НХЛ.