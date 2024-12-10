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Легенда «Спартака» не считает Угальде лучшим игроком команды

Экс-футболист Гаврилов не считает форварда Угальде лучшим игроком «Спартака»

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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде не является лучшим футболистом команды по итогам осенней части сезона. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист красно-белых Юрий Гаврилов.

«Для меня лучшего не было. Не знаю, как это измерить. Угальде забил больше всех, но я бы не сказал, что он лучший», — сказал Гаврилов.

Эксперт также высказался о полузащитнике Эсекьеле Барко, констатировав, что он делает свою работу и также забивает. Угальде, указал Гаврилов, забил больше, но в этом и заключается его обязанность как нападающего.

«Если бы он этого не делал, то зачем бы он был нужен команде? Если не будет забивать, будут искать другого. Все просто», — заключил Гаврилов.

В текущем сезоне Угальде провел за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, забив 16 мячей и сделав три результативные передачи. Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) он забил девять мячей в четырех матчах, что стало рекордом российских чемпионатов. На счету Барко 22 игры во всех турнирах, девять голов и три голевые передачи.

Ранее стало известно, что «Спартак» зимой хочет расстаться с восемью футболистами.

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