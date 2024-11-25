Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от нижегородского «Торпедо».

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. Первую шайбу нижегородцы забросили уже на 4-й минуте усилиями Владислава Фирстова. Во втором отрезке игры москвичи пропустили четыре раза: отличились Игорь Ларионов на 23-й, Сергей Гончарук на 24-й, Евгений Свечников на 27-й и Максим Летунов на 39-й минутах. В третьем периоде, на 51-й минуте, Фирстов оформил дубль.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 43 очка после 30 проведенных встреч. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов. «Торпедо» идет на шестом месте — в их активе 35 очков за 31 игру.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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