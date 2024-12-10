«Раз в год и палка стреляет»: Бивол поделился ожиданиями от реванша с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол считает, что может нокаутировать соотечественника Артура Бетербиева в поединке-реванше. Об этом он заявил в интервью на Youtube-канале Seconds Out.

«И до первого боя чувствовал, что у меня достаточно мощи. У нас есть поговорка: «Раз в год и палка стреляет», — заявил Бивол.

Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола теперь рекорд 23-1.

Ранее российский боксер назвал победителя реванша между Биволом и Бетербиевым.