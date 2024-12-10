«Колорадо» обменял двух российских хоккеистов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» обменял российских хоккеистов голкипера Александра Георгиева и форварда Николая Коваленко в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается в официальном аккаунте «Колорадо» в соцсети X.

Отмечается, что помимо россиян, «Шаркс» получили право выбора в пятом раунде драфта лиги в 2025 году и во втором раунде в 2026 году. «Эвеланш» получили вратаря Маккензи Блэквуда, нападающего Дживани Смита, а также выбор в пятом раунде драфта 2027 года.

Еще один россиянин, Никита Прищепов был отправлен в фарм-клуб.

Георгиев выступает за «Колорадо» с 2022 года. В регулярном чемпионате этого сезона российский вратарь провел 63 матча и пропустил 182 шайбы. Он был основным голкипером команды.

Коваленко был задрафтован «Эвеланш» в 2018 году. С 2022 по 2024 год он выступал в составе нижегородского «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также он выступал за ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». В КХЛ Коваленко набрал 158 очков (62+96) за 304 игры.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 28 матчей за «Колорадо» и набрал восемь баллов (4+4).

Ранее сообщалось, что избивший россиянина хоккеист хочет вернуться в НХЛ.