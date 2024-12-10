Гретцки высказался о погоне Овечкина за его рекордом

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки сделал очередное заявление по поводу российского нападающего Александра Овечкина и его погони за снайперским рекордом. Это произошло на Совете управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова канадца приводит Daily Faceoff.

Главной темой повестки стало возможное падение снайперского рекорда Уэйна Гретцки и его покорение российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. На этом фоне Гретцки вновь высказался о погоне Овечкина.

«То, что он сделал, невероятно, замечательно, здорово для игры. Еще важнее то, что сделала его команда, — это действительно, действительно весело. Забивать голы — это одно, но, когда вы еще и выигрываете, это делает происходящее гораздо веселее и круче», — заявил Гретцки.

За свою карьеру канадец забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет общую турнирную таблицу НХЛ, имея в активе 40 очков.

Ранее сообщалось, что Гретцки будет сопровождать Овечкина, когда до его рекорда останется четыре гола.