Призер ОИ: у иностранцев снижена мотивация из-за отсутствия россиян на турнирах

Отсутствие российских спортсменов на международных соревнованиях отрицательно влияет на мотивацию иностранных атлетов. Об этом порталу ODDS.ru заявил бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 по лыжным гонкам, тренер сборной Лихтенштейна Илья Черноусов.

«Отсутствие россиян на международных турнирах ощущается сильно, мотивация снижена из-за этого у иностранцев, сто процентов. Мотивация потихонечку падает, они стараются ее поддерживать, но понимают, что нет всех сильнейших», — констатировал специалист.

Черноусов рассказал, что иностранцы на турнирах находятся в коллапсе из-за отсутствия россиян, так как их победы обесцениваются. По словам известного лыжника и тренера, никто не хочет политики в спорте, все ждут чистых и конкретных соревнований.

Черноусов на Олимпиаде в Сочи завоевал бронзу в масс-старте на 50 км, уступив соотечественникам Александру Легкову и Максиму Вылегжанину. Также он является бронзовым призером чемпионата мира. В 2020 году получил гражданство Швейцарии, с 2022 года работает в сборной Лихтенштейна.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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