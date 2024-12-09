Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист клуба АПЛ пропустит год из-за травмы, полученной в ДТП

Футболист «Вест Хэма» Антонио пропустит год из-за травмы, полученной в ДТП

close
Imago Images

Футболист английского «Вест Хэма» Майкл Антонио пропустит год из-за травмы, полученной в ДТП, передает «Советский спорт» со ссылкой на The Guardian.

Футболист попал в ДТП 7 декабря.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Антонио провел 14 матчей, забив один мяч. В турнирной таблице чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 14 место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набравший 35 баллов. На втором месте идет «Челси». имеющий в активе 31 очко, замыкает тройку сильнейших «Арсенал» с 29-ю очками.

В следующем туре чемпионата Англии «Вест Хэм» сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 9 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее футболист леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе попал в ДТП, направляясь с друзьями в аэропорт.

Ранее фигуристка Ксения Синицына снялась с чемпионата Москвы из-за аварии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами