Футболист клуба АПЛ пропустит год из-за травмы, полученной в ДТП

Футболист английского «Вест Хэма» Майкл Антонио пропустит год из-за травмы, полученной в ДТП, передает «Советский спорт» со ссылкой на The Guardian.

Футболист попал в ДТП 7 декабря.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Антонио провел 14 матчей, забив один мяч. В турнирной таблице чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 14 место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набравший 35 баллов. На втором месте идет «Челси». имеющий в активе 31 очко, замыкает тройку сильнейших «Арсенал» с 29-ю очками.

В следующем туре чемпионата Англии «Вест Хэм» сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 9 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

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