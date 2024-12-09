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Уволен арбитр, оскорбивший экс-тренера «Ливерпуля» Клоппа

Арбитр Кут, оскорбивший экс-тренера «Ливерпуля» Клоппа, уволен

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David Klein/Reuters

Английский арбитр Дэвид Кут уволен после того, как в сети появилось видео, на котором он в частной беседе оскорбляет «Ливерпуль» и бывшего главного тренера команды Юргена Клоппа, передает «Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу организации Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), которая отвечает за работу судей в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Действия Дэвида Кута были признаны серьезным нарушением положений его трудового договора. Его слова были признаны неприемлемыми. Кут имеет право обжаловать решение об увольнении», — говорится в сообщении PGMOL.

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Ранее Кута уличили в употреблении кокаина.

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