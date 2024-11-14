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Оскорблявшего Клоппа арбитра уличили в употреблении кокаина

The Sun: Оскорблявшего Клоппа арбитра Кута уличили в употреблении кокаина

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Courts SA

Оскорблявший бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа арбитр Дэвид Кут был замечен с белым порошком во время Евро-2024. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Sun.

На днях в социальных сетях появилось видео, где Кут в дружеской беседе оскорбляет Клоппа и обвиняет его в высокомерии. Сам судья позже подтвердил подлинность этой записи. Организация, которая контролирует английское судейство, приостановила его работу на время расследования.

Источник утверждает, что в сети также обнаружили видео, где судья вдыхает белый порошок. Предполагается, что оно датировано 6 июля — на следующий день после того, как Кут работал видеоассистентом на матче четвертьфинала Евро-2024 между Испанией и Германией (2:1).

В финале чемпионата Европы 2024 года Испания обыграла Англию со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Один из лучших молодых английских игроков рассказал о подробностях своего трансфера.

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