Иван Емельяненко заявил, что будет рад, если принятие ислама поможет Александру

Иван Емельяненко, брат известных российских бойцов Федора и Александра Емельяненко прокомментировал информацию о том, что Александр принял ислам. Слова Ивана Емельяненко передает «Спорт-Экспресс».

«Касается того, принял Александр ислам или нет, он приедет и сам все расскажет. Я не знаю, как есть на самом деле. Все для блага Александра. Если ему это поможет в дальнейшем, то, конечно, я был бы только рад. Я сам православный. Для меня вообще не имеет значения, христианство или ислам», — сказал Иван Емельяненко.

Отмечалось, что Емельяненко находится в реабилитационном центре Ингушетии с начала июня. В 2022 году Емельяненко уже проходил курс лечения от алкоголизма, он лег в одну из клиник в Екатеринбурге, о чем 31 мая сообщил менеджер бойца Никита Бурчак, заявивший, что в состоянии, в котором оказался боец, никто не проводит тренировки, поскольку это риск для здоровья.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

Ранее боец Александр Харитонов оскорбил Александра Емельяненко.