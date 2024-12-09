Овечкин провел тренировку на льду

Американский журналист Тарик эль-Башир рассказал в своих соцсетях о том, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» провел 20-минутную тренировку на льду.

Овечкин занимался индивидуально, проводя раскатку на льду.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. 4 декабря россиянин впервые после травмы вышел на лед в полной амуниции, проведя занятие.

Ранее «Вашингтон» вновь победил без Овечкина в НХЛ.