«Вашингтон» вновь победил без Овечкина в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 4:2 в пользу «столичных». «Вашингтон» по ходу встречи уступал со счетом 0:2.

В составе победившей команды голами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Том Уилсон, который оформил дубль. Российский нападающий Иван Мирошниченко результативными действиями не отметился. В составе «Монреаля» шайбы забросили Алекс Ньюхук и Коул Кофилд.

«Вашингтон» — лидер Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В активе команды 40 очков в 27 поединках. «Монреаль» идет на последнем месте с 23 очками за 27 встреч.

«Столичные» провели уже девятый поединок без российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который продолжает восстановление после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». За это время «Вашингтон» шесть раз выиграл, одержав одну победу в овертайме, а также три раза проиграл (один раз в овертайме).

Ранее российский нападающий Артемий Панарин вошел в топ-10 российских бомбардиров в НХЛ.