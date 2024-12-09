В «Краснодаре» рассказали, интересуется ли «ПСЖ» футболистом команды

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что французский «ПСЖ» не интересуется футболистом команды Эдуардом Сперцяном, передает «РБ Спорт».

«Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес». По Эду все тихо. Смысл слухи обсуждать?» — сказал Мусаев.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2026 года.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера Российский премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее шансы московского «Спартака» на чемпионство выросли в 175 раз за месяц.